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Haber Giriş: 31.03.2020 - 20:37,Son Güncelleme:/

ABD’den uyarı: Karşılık vereceğiz

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ABD’den uyarı: Karşılık vereceğiz
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Irak’taki büyükelçilik binaları ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara karşılık vereceği tehdidinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son dönemde Irak’taki askeri üsleri ve elçilik binalarını hedef alan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo, halkları açlıktan ölürken bazı kimselerin hala silah ve bomba üretmeye devam ettiğini belirterek, “Irak’ta büyükelçiliğimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan saldırılara karşılık vereceğiz” dedi. Pompeo, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İran, Venezuela ve Kuzey Kore’ye yardım önerisinde bulunduklarını aktarırken, “Bu bir insani mesele, ne yazık ki biz bu ülkelerin halklarına hükümetlerinden daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği binası ve askeri üslerine saldırılarda büyük artış yaşandı.

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