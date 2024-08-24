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ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ukrayna#Yardım
ABDden Ukraynaya yeni yardım paketi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 11:29

ABD hükümeti, Ukrayna'ya bir kez daha askeri yardım yapacağını duyurdu. Ukrayna'nın 33'üncü yılını kutlayan ABD, bu yardımın ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına" bağlılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığının envanterinden Ukrayna'ya yardım sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada Ukrayna'ya HIMARS için ilave mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatın yanı sıra ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin tedarik edileceği belirtildi.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 33'üncü yılını kutladığı ifade edilen açıklamada, bu yardımın ABD'nin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına" bağlılığını ortaya koyduğu vurgulandı.

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#ABD#Ukrayna#Yardım

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