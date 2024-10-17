ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım: 425 milyon dolar

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın savunmasına verilen desteği ele almak üzere Ukrayna Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Zelenski'ye görev süresinin bitimine aylar kala Ukrayna'ya güvenlik yardımını artırma çabaları hakkında bilgi verdi. Biden, Ukrayna'ya ek hava savunma kabiliyeti, havadan karaya mühimmat, zırhlı araçlar ve Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için kritik mühimmat içeren 425 milyon dolarlık bir askeri yardım yapacaklarını ifade etti.

Açıklamada, "Önümüzdeki aylarda ABD Ukrayna'ya yüzlerce hava savunma füzesi, onlarca taktik hava savunma sistemi, ek topçu sistemleri, önemli miktarda mühimmat, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ve piyade savaş aracı ve binlerce ek zırhlı araç dahil olmak üzere bir dizi ek kabiliyet sağlayacak" ifadeleri kullanıldı. Görüşmede Zelenski'nin Biden'a "Zafer Planı" hakkında bilgi verdiği de belirtildi.

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"MİNNETTARIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Joe Biden'la görüştüm ve Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana ABD'ye verdiği sarsılmaz destek için teşekkür ettim. Başkan Biden'ın dünyayı birleştirmedeki liderliği ve ABD'nin iki partili güçlü desteği, Ukrayna'nın sağlam durmasına ve bağımsızlığını savunmasına yardımcı olmakta çok önemli oldu. Bugün açıklanan 425 milyon dolarlık savunma paketi için Başkan Biden'a, Kongre'deki her iki partiye ve ABD halkına minnettarım. Pakete yeni hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar da dahil. Birlikte silah üretme konusunda iş birliğimizi geliştirmenin yollarını ele almayı teklif ettim. Ayrıca Ukraynalı askerler için ek eğitimin önemi hakkında konuştuk. Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun yapacağı online toplantıya özel önem verdik. Bugün Ukrayna Parlamentosu'na yaptığım konuşmada Zafer Planı'nın tüm partiler ve gruplardan güçlü destek aldığını Başkan Biden'a bildirdim. Planı Avrupa Konseyi toplantısında AB ortaklarımıza sunacağım. Barış Formülünü uygulamaya koymak için ortaklarla çalışmaya devam ediyoruz. ABD'nin, Rusya'yı iyi niyetli diplomasiye zorlamak için Ukrayna'nın pozisyonlarını güçlendirmesine yardımcı olma taahhüdü için minnettarız" ifadelerini kullandı.