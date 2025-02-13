×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’den Ukrayna’ya ilk şok

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ukrayna#NATO
ABD’den Ukrayna’ya ilk şok
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 07:00

ABD, Joe Biden döneminde izlenen Ukrayna politikasından vazgeçildiğinin ve eski defterin kapandığının ilk net sinyallerini NATO’da verdi. Ukrayna Savunma Temas Grubu’nda konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kiev’in en önemli beklentilerinden biri olan NATO üyeliğinin önüne set çekti. Bununla da kalmayan Hegseth, Ukrayna’nın eski sınırlara dönmesinin mümkün olmadığı ve olası bir barış koruma misyonunun NATO bayarğı altında olmaması gerektiği mesajını verdi.

Haberin Devamı

ABD’nin de egemen ve müreffeh bir Ukrayna istediğini belirten Hegseth, “Ancak Ukrayna’nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek işe başlamalıyız” dedi.

ABD’nin, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin müzakere edilmiş bir çözümün gerçekçi bir sonucu olacağına inanmadığını söyleyen Hegseth, sürdürülebilir bir barış için güçlü güvenlik garantileri gerektiğini belirtti. Bu garantilerin Avrupalı ve Avrupalı olmayan birliklerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, “Bu birlikler herhangi bir aşamada Ukrayna’ya barış gücü olarak konuşlandırılacaksa, NATO dışı bir misyonun parçası olarak konuşlandırılmalı ve 5. madde (kolektif savunma ilkesi) kapsamında yer almamalıdırlar” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı’nın göreve geldikten sonraki ilk NATO temasında verdiği mesajlar şu ana kadar izlenen yaklaşımdan farklı bir yöne doğru gidileceğinin ve İttifak içinde tartışmaların yoğunlaşacağının ilk işaretleri niteliğinde. Hegseth’in bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ana konusu olacak savunma harcamalarına ilişkin de köşeli mesajlar vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Ukrayna#NATO

BAKMADAN GEÇME!