ABD’den Ukrayna’ya ilk şok

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ABD’nin de egemen ve müreffeh bir Ukrayna istediğini belirten Hegseth, “Ancak Ukrayna’nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu kabul ederek işe başlamalıyız” dedi.

ABD’nin, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin müzakere edilmiş bir çözümün gerçekçi bir sonucu olacağına inanmadığını söyleyen Hegseth, sürdürülebilir bir barış için güçlü güvenlik garantileri gerektiğini belirtti. Bu garantilerin Avrupalı ve Avrupalı olmayan birliklerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, “Bu birlikler herhangi bir aşamada Ukrayna’ya barış gücü olarak konuşlandırılacaksa, NATO dışı bir misyonun parçası olarak konuşlandırılmalı ve 5. madde (kolektif savunma ilkesi) kapsamında yer almamalıdırlar” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı’nın göreve geldikten sonraki ilk NATO temasında verdiği mesajlar şu ana kadar izlenen yaklaşımdan farklı bir yöne doğru gidileceğinin ve İttifak içinde tartışmaların yoğunlaşacağının ilk işaretleri niteliğinde. Hegseth’in bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ana konusu olacak savunma harcamalarına ilişkin de köşeli mesajlar vermesine kesin gözüyle bakılıyor.