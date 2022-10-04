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ABD’den Ukrayna’ya 625 milyon Dolarlık ek askeri yardım

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#ABD#Ukrayna#Askeri Yardım
ABD’den Ukrayna’ya 625 milyon Dolarlık ek askeri yardım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 21:59

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını bildirdi. Son yardım paketi ile ABD’nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları 17,5 milyar doları aşmış oldu.

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ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin telefonda görüştüğü aktarılarak, Biden’ın ABD'nin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhaklarını asla tanımayacağının altını çizdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Başkan Biden, bugün HIMARS topçu sistemleri, mühimmat ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere ek silah ve teçhizatı içeren yeni bir 625 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin sağlanması da dahil olmak üzere, Rus saldırganlığına karşı kendisini savunduğu sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi” denildi.

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Başkan Biden’ın ABD'nin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi yaptırımlara uygulamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, Biden’ın İstanbul’da imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Biden’ın Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası girişimlerinin devam ettiğini kaydettiği aktarıldı.

ABD’DEN UKRAYNA’YA 22’NCİ ASKERİ YARDIM PAKETİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, söz konusu yardım paketinin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna’ya sağlanan 22’nci askeri yardım paketi olduğu belirtilerek, söz konusu yardım paketinin ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağlanacağı aktarıldı. Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik toplam ABD askeri yardımının 17,5 milyar doları aştığına dikkat çekildi.

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#ABD#Ukrayna#Askeri Yardım

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