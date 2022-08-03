ABD'den Türkiyeye ’tahıl’ teşekkürü

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blinken, 'Ukrayna’dan kalkan ve Karadeniz’i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye’nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz' dedi.



Dünyanın gözü, Karadeniz’de güvenli tahıl koridoru oluşturulmasının ardından Odessa’dan ayrılan mısır yüklü Razoni’nin İstanbul yolculuğundaydı. Dün akşam İstanbul’a gelen ve demirleyen Razoni gemisindeki Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin incelemeleri bitti. 27 bin ton mısır taşıyan gemi Lübnan’a gitmek üzere hareket etti, yaklaşık 2 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti.