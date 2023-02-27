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ABD'den Türkiye'ye destek mesajı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Türkiye#Dünya
ABDden Türkiyeye destek mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 14:40

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, 'Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz' açıklaması yapıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ABD'den Türkiye'ye destek mesajları sürüyor.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz' denildi.

ABD'nin Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden Türkiye’nin yanında yer alıyor ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz.'

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#ABD#Türkiye#Dünya

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