ABD’den Türkiye sınırında DEAŞ operasyonu

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Operasyonda yakalanan Hani Ahmed el-Kurdi isimli militanın bomba yapmakta uzman olduğu ve ‘Rakka Valisi’ olarak bilindiği belirtildi.



SİVİLLER ZARAR GÖRMEDİ



Görgü tanıkları, ABD’nin operasyonunda helikopterlerden inen Amerikan askerlerinin terk edilmiş bir eve operasyon gerçekleştirdiğini aktardı. Amerikan ordusu, operasyonda sivillerin zarar görmediğini açıklandı.



Söz konusu operasyonun, Türkiye destekli muhaliflerin oluşturduğu “Suriye Milli Ordusu” kontrolü altındaki bölgelerde gerçekleşen ABD’nin ilk helikopter inişli eylemi olduğu kaydedildi. Bölgeden aktarılan bazı haberlerde, ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon mensupları ile Türkiye destekli muhalifler arasında çatışma yaşandığı iddia edildi.



SADECE 7 DAKİKA SÜRDÜ



Londra merkezli Suriye Gözlemevi’nin başındaki Rami Abdülrahman, AFP’ye yaptığı açıklamada, iki helikopterin Türkiye sınırına dört kilometre uzaklıkta ve Halep’in kuzeydoğusundaki El Humayra yerleşimine indiğini ve operasyonun toplamda sadece 7 dakika sürdüğünü aktardı. Görgü tanıkları operasyon süresince “birkaç el” silah sesi duyulduğunu aktardı.