ABD’den tuhaf açıklama: ‘Rusya başka İsrail başka’

Haberin Devamı

Gazze’deki sivillerin İsrail bombardımanı ile giderek şiddetlenen bir insanlık krizine maruz kalması nedeniyle, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kaygılarının arttığı bir dönemde ABD’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik Koordinatörü John Kirby, pazartesi günü Hürriyet’in de bulunduğu bir toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da yaptıklarıyla İsrail’in Gazze’de yaptıklarını karşılaştırmanın doğru olmadığını söyledi.

‘KASITLI OLMUYOR’

Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine ABD’nin hızlı bir şekilde savaş suçu tanımlaması yapmasına rağmen İsrail’in şu ana kadarki bombalamaları için aynı tepkiyi göstermediği hatırlatılan Kirby, “Putin’in Ukrayna’da yaptığı uygun bir karşılaştırma değil. İşkence, tecavüz, sivillerin katledilmesi, sivil altyapının tahrip edilmesi, tüm nüfusun terörize edilmesi, bunların hepsi Putin’in savaş planının bir parçası” ifadelerini kullandı. İsrail’de durumun farklı olduğunu öne süren ABD yetkilisi, “İsrailliler Gazze’deki sivillerin katledilmesini, sivillere işkence ve tecavüz edilmesini savaş hedefi haline getirmiyor. Bu onların planlarına dahil değil” dedi. İsrail, “sivilleri kasten öldürmeye çalışmıyor” diyen Kirby, Joe Biden yönetiminin İsraillilerle yaptığı görüşmelerde sivillerin öldürülmesi hakkında endişelerini aktardığını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

NİYET VE SONUÇLAR FARKLI

Kirby’nin açıklamaları, ABD yönetiminin İsrail’in sivilleri öldürmesini “kasıt ve niyet” kavramlarına bağlamasının ilk örneği değil. 10 Aralık günü bir televizyon röportajında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in niyetinin iyi olduğunu ancak sahadaki sonuçların bunu yansıtmadığını öne sürmüştü: “Biz İsrail’in niyetinin ne olduğuna ve İsrail, uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmek için gerekli önlemleri alıyor mu bu ikisine odaklanıyoruz. Niyet ve sonuçlar arasında bir boşluk var ve biz de bu boşluğun kapatılmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

EN ACI VEDA

Gazze’nin Refah kentinde bombardımanda yaralanan bir baba saldırıda ölen oğluyla böyle vedalaştı.

Haberin Devamı

Öte yandan İsrail’in dün Gazze’nin Rimal Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda en az 50 kişinin öldüğü belirtildi.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ: İSRAİL ‘AÇLIĞI’ SİLAH YAPTI

ABD’li yetkililerin İsrail’in saldırılarında sivilleri doğrudan hedef almadığını savunan açıklamalarına rağmen, uluslararası kuruluşlardan farklı bulgular geliyor. Son olarak New York merkezli uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) hazırladığı bir raporda, İsrail güçlerinin su, gıda ve yakıt gibi temel kaynakların dağıtımını engellediğini ve insani yardıma izin vermeyerek bölgede zaten vahim olan koşulları daha da kötüleştirdiği vurgulandı. Raporda İsrail hükümetinin Gazze’de “sivilleri aç bırakmayı bir savaş metodu olarak kullandığı” belirtilirken, bunun bir savaş suçu olduğuna dikkat çekildi.