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ABD'den terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama

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#ABD Dışişleri Bakanlığı#ABD#PKK
ABDden terör örgütü PKKnın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 23:36

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararından memnun olduklarını belirterek, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir." açıklamasını yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Pigott, "ABD'nin, PKK'nın bu kararında bir etkisinin olup olmadığı" yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçınırken, Türk ve ABD'li diplomatlar arasındaki diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini söyledi.

ABD'li sözcü, "PKK'nın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

PKK'nın kurulmasından sonraki süreçte on binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Pigott, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD'nin umudu, bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

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#ABD Dışişleri Bakanlığı#ABD#PKK

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