ABD'den tepki çeken adım: İç savaş provası mı?

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Geçtiğimiz yıl yaşanan Kongre baskının yankıları sürerken ABD ordusundan tartışma yaratan bir adım geldi.

Adalet Bakanlığı'nın yeni iç terörizm birimini açıklamasından sadece haftalar sonra ordu 'iç savaş provası mı?' sorusunun sorulmasına neden olan bir tatbikat gerçekleştirme kararı aldı.

ABD ordusu, Özel Kuvvetlere 'gayri meşru bir hükümeti' nasıl devireceklerini öğretmek için iki haftalık bir gerilla savaşı eğitim tatbikatı yapılacağını duyurdu.

Kuzey Carolina'da gerçekleştirilecek Robin Sage eğitim tatbikatı askerleri 'siyasi olarak istikrarsız' kurgusal bir ülkeye yerleştiriyor ve 'sayısal olarak üstün bir düşmanı' yenmek için 'geleneksel olmayan gerilla savaşı' kullanıyor.

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Özel Kuvvetler final sınavı niteliğindeki tatbikatta askerler deneyimli askerler ve özel eğitimli sivillerle karşı karşıya gelecek.

Ancak birçok vatandaş, tatbikatın askerleri sivilleri hedef almaya teşvik etmesinden endişe ediyor

Söz konusu tatbikat kısa sürede ülkede tartışma konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'hükümet birlikleri Amerikalıları öldürme fikrine alıştırmaya mı çalışıyor?' sorusunu sordu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Robin Sage olarak bilinen gerilla eğitim tatbikatı aslında 1970'lerden beri birkaç ayda bir yapılıyor.

Ancak kongre baskını sonrası yeni bir iç terörizm biriminin kurulmasından kısa süre sonra gelen bu karar kimileri tarafından 'yeni bir adım' olarak değerlendirildi.

O GÜN NELER OLMUŞTU?

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerden sonra 6 Ocak 2021’de ABD Kongresinin seçim sonuçlarını tasdik etmek için toplanması bekleniyordu.

Ancak seçimlere ‘hile’ karıştırıldığını iddia eden dönemin ABD Başkanı Donald Trump ise kongre toplantısı öncesi Beyaz Saray’ın önünde destekçilerine sesleneceğini duyurdu.

Trump’ın düzenlediği mitingde destekçileri, ABD’liler tarafından ‘demokrasinin simgesi’ olarak kabul edilen kongre binasına akın etti.

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Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Baskına ilişkin başlatılan soruşturma ise hala devam ediyor.