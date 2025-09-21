ABD’den Tel Aviv’e dev silah paketi

Haberin Devamı

Habere göre satış paketinde 3.8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri ve 1.9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracı bulunuyor.

APACHE FİLOSU BÜYÜYECEK

Ödemenin İsrail’e ABD tarafından sağlanan dış askeri finansmanla sağlanacağı kaydedilirken, silahların teslimatının ise iki ila üç yıl sürebileceği ifade edildi. Satış planının gerçekleşmesi halinde İsrail’in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, satış için Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin dört üst düzey liderinden onay talep etti. Habere göre satış talebi Kongre’ye ilk olarak yaklaşık bir ay önce, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından önce gönderildi.

İSRAİL’E VAR AVRUPA’YA YOK

ABD’nin Avrupa’ya askeri teçhizat satış yaklaşımı değişmeye başladı. The Atlantic’in haberine göre ABD, sınırlı stokları kendi kullanımına ayırmayı amaçlayan “Önce Amerika” hamlesinin bir parçası olarak özellikle Patriot füze sistemleri olmak üzere Avrupa’ya bazı silah satışlarını sessizce durdurmaya başladı. Habere göre Pentagon, bazı silahların “kıt olduğunu” tespit etti ve Avrupa’dan bu sistemler için gelen yeni talepleri engellemek üzere harekete geçti.