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ABD’den Tayvan’a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışı

#ABD#Tayvan#Füze
ABD’den Tayvan’a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (SGIA), Tayvan’a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışının onaylandığını duyurdu.

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SGIA’dan yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliği’nin (TECRO) silah alım talebinin onaylandığı ifade edildi. Açıklamada, Patriot füze savunma sistemini desteklemek için mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat ve hizmetlerin Tayvan'a 100 milyon dolar maliyetle satışının gerçekleştirilebileceği aktarıldı. SGIA, dün yaptığı açıklamada olası satış kapsamında Kongre'ye gerekli sertifikayı teslim ettiklerini belirtti.

ÇİN’DEN ARTAN TAYVAN HAVA SAHASI İHLALLERİ

Tayvan kaynaklarına göre Çin’den Tayvan hava sahasına yönelik ihlaller son dönemlerde artış gösterdi. Tayvan Savunma Bakanlığı Ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri’ne ait 39 savaş uçağının Tayvan’ın ADIZ (hava savunma teşhis bölgesi) bölgesine girdiğini açıklayarak bunun bugüne kadar en büyük ihlal olduğunu belirtmişti.

TAYVAN, ABD-ÇİN ARASINDA GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

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Geçtiğimiz yıllarda ABD’li diplomatların Tayvan’a yönelik ziyaretleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Temsilciler Meclisi’nde Tayvan’dan “Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke” olarak bahsetmesi, Çinli yetkililerin tepkisini çekmişti. Öte yandan 2020’de eski ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’ın Tayvan ziyaretine Çin’den tepki gelmiş, ziyareti gerçekleştiren kişiler ve bağlı oldukları kurumlara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

ÇİN’İN TAYVAN’I DEVLET OLARAK TANIMIYOR

İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti’nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan’ı bir devlet olarak tanımamaktadır.

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