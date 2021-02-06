MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den tartışılacak karar! Husiler 'terör örgütü' listesinden çıkarılıyor
GeriDünya ABD'den tartışılacak karar! Husiler 'terör örgütü' listesinden çıkarılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

ABD'den tartışılacak karar! Husiler 'terör örgütü' listesinden çıkarılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den tartışılacak karar! Husiler 'terör örgütü' listesinden çıkarılıyor
Abone Olgoogle-news

ABD'de Joe Biden yönetiminin, Donald Trump'ın son günlerinde "yabancı terör örgütleri" listesine eklediği Husileri listeden çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu.

Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen'deki Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden resmen çıkaracak.

Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, söz konusu adımın Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu.

Dış politikada Bidenın ilk 10u
Dış politikada Biden'ın ilk 10'u
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle