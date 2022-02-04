ABD’den takviyeye devam

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RUSYA’nın, NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerde bulunan yabancı askeri güçlerin çekilmesi yönündeki talebini geçtiğimiz günlerde net şekilde reddeden ABD, eylemleriyle de bu talebin kabul edilemez olduğunu ortaya koyuyor. Bu yaklaşımın son örneğini ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’de konuşlandırılmış iki bin askerin Polonya (1700) ve Almanya’ya (300) gönderilmesi, Almanya’da konuşlu askerlerden bininin de Romanya’ya kaydırılması talimatı oluşturdu. Ukrayna ve Belarus’taki askeri yığınağını artırmayı sürdüren Rusya ise bu talimatı temelden yoksun ve yıkıcı olarak niteledi.

‘GÜÇLÜ SİNYAL’

ABD, asker göndermek için Baltık ülkeleri ya da Ukrayna’yı özellikle tercih etmeyen bir strateji izliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada yeni konuşlandırmaların geçici nitelikte olduğunun altı çizildi. Bu güçlerin Ukrayna’da savaşmaya gitmediklerini belirten Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Putin’e ve dünyaya güçlü sinyal göndermemiz önemli” dedi. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını takviye etmesi Rusya’nın askeri yığınağa son vermemesine ve gerilimi düşürücü adım atmamasına bağlanıyor. Moskova’nın tavrında değişiklik olmaması halinde ABD’nin yeni kaydırma ya da takviye kararlarını devreye sokma ihtimali oldukça yüksek. ABD, 8500 askeri de gerekmesi halinde NATO Mukabele Gücü’ne katkı amacıyla yüksek hazırlık seviyesinde tutuyor.

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NATO: 100 BİN AŞILDI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya’nın askeri yığınağının devam ettiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı. Son günlerde Belarus’a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük” dedi. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski’yle ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Belarus’taki Rus askeri gücünün 30 bin asker seviyesinde olduğunu ve bunun yanı sıra özel kuvvetler, aralarında SU-35’lerin de bulunduğu savaş uçakları, İskender füzeleri ve S-400 hava savunma sistemlerinin de ülkede konuşlandırıldığını söyledi. Stoltenberg, Rusya’ya gerilimi düşürme çağrısı yaparken ABD’nin aldığı kuvvet takviyesi kararının güçlü bir sinyal olduğunu ifade etti.