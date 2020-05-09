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Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

ABD’den Suriye’ye yeni askeri üs

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ABD’den Suriye’ye yeni askeri üs
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ABD, Suriye’nin Deyr Ez Zor vilayetinde bulunan El-Omar petrol sahasını genişleten bölgede askeri üs kurma hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

ABD, Suriye’nin Deyr Ez Zor vilayetinde bulunan El-Omar petrol sahasını genişleten bölgede askeri üs kurma hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Deyr Ez Zor bölgesinde askeri üs kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Açıklamada, üssün Deyr Ez Zor’un batısındaki El-Cezrat bölgesinde inşa edileceği ve bölgeye askeri konvoylarla teçhizat gönderildiği aktarıldı. Gözlemevi, ABD güçlerinin Deyr Ez Zor’un doğusunda bulunan El-Omar petrol sahasını da genişletmeye başladığını bildirdi. El-Omar, Deyr Ez Zor'daki en zengin petrol sahası konumunda olduğu biliniyor.

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