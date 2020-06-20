ABD’den Suriye’ye ekonomik abluka: Esad’a yaptırım, YPG’ye zam

ABD’nin Suriye’deki insanlık suçları nedeniyle Beşar Esad rejimi ve rejimle ticaret yapanlara yönelik sert yaptırımlar öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası’nın (Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası) yürürlüğe girdi. Rejim mensubu çok sayıda kişinin hedef alındığı yaptırımlar, nüfusun yüzde 80’inin yoksulluk içinde yaşadığı ülkede ekonomik krizi daha da derinleştiriyor.

YPG’NİN GELİRİ PETROLDEN

Amerikan New York Times gazetesine konuşan bir rejim destekçisi, ekonomik kriz ve Suriye Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle Suriye ordusundaki generallerin maaşının 50 dolara (yaklaşık 342 TL) denk geldiğini, sıradan askerlerin ise bunun üçte birini kazandığını söyledi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, “Sezar Yasası, ülkede iktidardaki çeteyi, ona bağlı güvelik birimleri ile bunların işledikleri suçlara destek olan kişi ve kurumların çıkarlarını hedef almaktadır” dedi.

ABD yönetimi Esad ve destekçilerine güçlü bir ekonomik tokat vurmak isterken, ülkenin kuzeyinde ABD destekli sözde yönetimden ise maaşlara zam kararı geldi. Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin kontrolündeki yönetimin en önemli gelir kaynağı Deyrizor bölgesinde işgal altında tutulan petrol bölgeleri. Suriye’deki asker sayısını indiren ABD de bu bölgelerde YPG kontrolüne ve buradan gelir sağlanmasına destek veriyor. ABD, Esad rejimini ekonomik açıdan çökertme planı yaparken YPG’nin de rejime petrol sattığı biliniyor.

ESAD İLE TİCARET YAPIYOR

AA’nın haberine göre, rejim, Suriye Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesini engellemek için YPG’ye ödünler verdi. Rejim, işgal ettiği bölgelerde mensuplarına verdiği maaşları Suriye Lirası yerine dolar cinsinden ödemeye hazırlanan YPG/PKK ile bazı tavizler karşılığında anlaşmaya vardı. Terör örgütü de geri adım atarak maaşları Suriye Lirası üzerinden ödemeye devam etme kararı aldı.

RUSYA VE İRAN TEPKİLİ

ABD’nin Sezar yaptırımları kararına Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla tepki vererek, “ABD yönetimi sözde Suriye’de sivil halkı rejimden korumak amacıyla ek yaptırımlar yürürlüğe koydu. Halbuki Sezar yaptırımlarının tam ters etki yaptığı ortada. Suriye para biriminin değer kaybı, hayatın daha da pahalı olmasına yol açıyor. Yaptırımların çilesini yine Suriye halkı çekiyor” dendi. Benzer açıklama İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından Moskova ziyaretinde dile getirilmişti.