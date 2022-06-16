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ABD'den Suriye'de operasyon: Üst düzey DEAŞ lideri ele geçirildi

#ABD#Suriye#Dünya
ABDden Suriyede operasyon: Üst düzey DEAŞ lideri ele geçirildi

Suriye'nin kuzeybatısında bir operasyon düzenleyen ABD, üst düzey bir DEAŞ liderini ele geçirdi. Hani Ahmed el-Kurdi Türkiye sınırının hemen karşısındaki Al-Humaira köyünde yakalandı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğindeki koalisyon, Suriye'de bir DAEŞ operasyonuna imza attı.

Ülkenin kuzeybatısında düzenlenen sabah baskını ile üst düzey bir DEAŞ liderini ele geçirdi.

Bir ABD'li yetkili ABC News'e baskın sırasında yakalanan DEAŞ liderinin adının Hani Ahmed el-Kurdi olduğunu söyledi

Aynı yetkili bu ismin DEAŞ operasyonlarını aktif olarak planladığını söyledi.

ABD'li bir savunma yetkilisi ise operasyona katılan ABD askeri personelinde yaralanma olmadığını ve baskına katılan uçaklarda herhangi bir hasar oluşmadığı bilgisini paylaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Hani Ahmed el-Kurdi Türkiye sınırının hemen karşısındaki Al-Humaira köyünde yakalandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyona iki helikopterin katıldığını duyurdu. 

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ABD özel kuvvetleri, Şubat ayında Suriye'nin İdlib vilayetinde DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'ye yönelik bir operasyon düzenlemişti.

Helikopterler ile bölgeye gelen ABD özel kuvvetleri el-Haşimi'yi ölü ele geçirmişti.

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#ABD#Suriye#Dünya

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