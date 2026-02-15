ABD'den Suriye'de entegrasyon süreci açıklaması: 'Şara sözünü tuttu... Gidişatı sürdürmeliyiz'

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye’de izlenen stratejiye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin Suriye konusunda iki seçenekle karşı karşıya kaldığını kaydeden Rubio, ilk seçeneğin ülkenin çok sayıda parçaya ayrılması riskini içerdiğini belirtti.

Rubio, ABD ile Suriye'nin işbirliği yapmadığı senaryonun bölgesel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Suriye'de iki seçeneğimiz vardı. Birinci seçenek, ülkenin 18 farklı parçaya ayrılmasına izin vermekti: uzun süreli iç savaş, istikrarsızlık, kitlesel göç, teröristler için bir oyun alanı, her yerde DEAŞ'ın kol gezmesi, İran'ın tekrar devreye girmesi... Bu birinci seçenekti" ifadelerini kullandı.

İkinci seçeneğin Şara ile birlikte çalışmak olduğunu açıklayan Rubio, "İkinci seçenek ise, Cumhurbaşkanı Şara ve ekibiyle çalışmanın mümkün olup olmadığını görmekti. Tahmin edin ne oldu? İkinci seçeneği seçtik çünkü mantıklıydı. Şimdi, kolay olacak mı? Hayır. Zor olacak mı? Kesinlikle. İyi ve kötü günler, iniş çıkışlar olacak mı? Hiç şüphe yok" diye konuştu.

Haberin Devamı

'ASIL ÖNEMLİ OLAN UYGULAMA'

Rubio, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan gelişmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye girdiğini dile getirdi. Trump’ın Şara ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Rubio, bu temasların çatışmaların durdurulmasını amaçladığını bildirdi.

ABD'nin Suriye'deki süreçlere doğrudan destek verdiğini ifade eden Rubio, "Gidişattan memnunuz. Bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor. İyi anlaşmalarımız var. Şimdi asıl önemli olan uygulama" dedi.

'ŞARA SÖZÜNÜ TUTTU'

Rubio açıklamasında, "Suriye'nin kuzeydoğusunda bu durum patlak verdiğinde, Trump, Şara ile bir değil, iki kez şahsen görüştü ve ‘Çatışmayı durdurun ki oradaki DEAŞ mahkumlarını tahliye edebilelim’ dedi" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Bölgede binlerce DEAŞ mahkumu bulunduğunu belirten Rubio, "Bunlar kaçıp kaos yaratabilirlerdi. ‘Çatışmayı durdurun ki bu DEAŞ mahkumlarını tahliye edebilelim ve böylece entegrasyon üzerinde çalışmak için daha fazla zamanımız olsun.’ dedik. Ve biliyorsunuz, Şara bunu yaptı. Şimdiye kadar sözünü tuttu. Elbette bunu yapmaya devam etmesi gerekiyor, ama başardığımız şey bu" açıklamasını yaptı.

Rubio, ABD yönetiminin bu süreç sayesinde mahkumları Irak’a naklettiğini ve geniş çaplı bir firarın önüne geçtiğini ifade etti.

ENTEGRASYON SÜRECİ

Rubio, terör örgütü YPG ile Suriye yetkilileri arasında varılan entegrasyon anlaşması üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın uygulanmasının yeni dönemin en kritik aşamasını oluşturduğuna dikkat çeken Rubio, sürecin kolay ilerlemeyeceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Rubio, Suriye’deki farklı toplumsal kesimlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini kaydederek, "Şimdi bu anlaşmayı uygulamaya koymak gerekiyor. Bu kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.