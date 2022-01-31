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ABD'den sonra İngiltere de devreye girdi! 'Rusya'yı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacak'

#RUSYA#ABD#Ukrayna
ABDden sonra İngiltere de devreye girdi Rusyayı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacak

Rusya-Ukraya krizi devam ederken bugünkü BM oturumunda Washington ve müttefikleri işgal durumunda Rusya'dan hesap soracaklarını açıkladı. ABD ve İngiltere'den gelen son açıklamalar ise Putin'i kızdıracak türden. İki ülke Rusya'yı ezecek yıkıcı ekonomik yaptırımlar uygulanacağını duyururken İngiltere "Putin'in için artık saklanacak hiçbir yer kalmayacak" dedi.

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Moskova'nın tüm iddiaları reddedip 'savaş istemiyoruz' demesine ve Ukrayna cumhurbaşkanının da sınırdaki devasa Rus askeri yığınağı üzerinden 'panik yaratılmasın' ricalarına rağmen, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki korkular arttı.

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MOSKOVA'DAN HESAP SORMA SÖZÜ VERDİLER

Washington ve müttefikleri, Rusya'yı işgalden caydırmak için çabalarını hızlandırırken, ABD Rusya'nın komşusunu işgal etmesi durumunda yaptırımları artırmak için NATO müttefikleriyle birlikte Moskova'dan hesap sorma sözü verdi.

RUSYA'NIN İLGİSİNİ ÇEKEN TEKLİF

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, diplomatik temasların ortasında geçen hafta ABD ve NATO tarafından Rusya'ya sunulan güvenlik sorunlarına ilişkin bir önerinin Moskova'da ilgi uyandırmış olabileceğini söyledi. Öneride, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arasında bu hafta yeni bir görüşme olasılığı da yer alıyor.

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PUTİN DURMAYACAK, TEKRAR BİR MÜNİH ANI YAŞAYAMAYIZ

Bu arada ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı sert bir tavır aldı ve Washington'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığın çok yüksek bir maliyeti olacağına dair güçlü bir mesaj göndermesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Müttefiklerin Çekoslovakya'nın bazı kısımlarını Hitler'e devrettiği 1938 anlaşmasına atıfta bulunarak, “Tekrar bir Münih anı yaşayamayız” dedi ve ekledi "Putin, Batı'nın yanıt vermeyeceğine inanırsa durmaz. 2008'de Gürcistan'da ne yaptığını gördük, 2014'te Kırım'da ne yaptığını gördük. Durmayacak.”

RUSYA'YI EZECEK YAPTIRIMLAR

Menendez, siber saldırılar da dahil olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'da halihazırda gerçekleştirdiği eylemlere bazı cezalar verilebileceğini, ancak Moskova'nın işgal etmesi durumunda 'Rusya'yı ezecek yıkıcı yaptırımlar' olacağını belirtti.

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İNGİLTERE DEVREYE GİRDİ

Batılı liderler Rusya-Ukrayna krizinde iki yönlü bir yaklaşım izliyorlar, Ukrayna'ya askeri yardımı hızlandırırken aynı zamanda krizi yatıştırmak için de diplomatik çabaları sürdürüyorlar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin NATO'ya büyük bir silah, savaş gemisi ve jet konuşlandırması teklif etmeye hazırlandığını duyurdu. Johnson'ın aynı zamanda önümüzdeki hafta Putin ile görüşmesi bekleniyor.

ABDden sonra İngiltere de devreye girdi Rusyayı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacak

PUTİN İÇİN SAKLANACAK HİÇBİR YER KALMAYACAK

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Öte yandan Dışişleri Bakanı Liz Truss İngiltere'nin Rusya'nın ekonomik hedeflerini "çok daha geniş bir yelpazede" hedefleyen yaptırım yasasını açıklayacağını duyurdu. Truss yaptığı açıklamada "Putin'in için saklanacak hiçbir yer olmayacak" dedi.

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RUSYA: YAPTIRIMLAR İLİŞKİLERİN KOPMASI ANLAMINA GELİR

Rusya, Batı cephesinden gelen yaptırım tehditlerine karşı başından beri aynı tavrı koruyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "ABD'nin bize yaptırım uygulaması demek ilişkilerin kopması anlamına gelir" demişti.

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