ABD'den şoke eden rapor: Çin çölde nükleer tesis mi kuruyor?

Çin'in ülkenin batısında yer alan çöllerde inşa ettiği ikinci nükleer füze silosu dünya kamuoyunda, özellikle de ABD'de büyük ses getirdi. Yeni yapılan bir araştırma ve bu araştırmada elde edilen uydu görüntüleri ülkenin dış dünyaya verdiği 'nükleer caydırıcılıktan vazgeçiyoruz' mesajına ters düşüyor ve nükleer silahlarını artırdığı anlamına geliyor.

Sincan bölgesinde uydu görüntülerinde ortaya çıkan yeni füze üssü 110 silodan oluşuyor. Bu rapor Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından yayınlandığı anda dünya gündemine bomba gibi düşmüş durumda.

Temmuz ayının başında James Martin Kar Amacı Gütmeyen Çalışmalar Merkezi tarafından da bir rapor yayınlanmış, bu raporda da Sincan'ın komşu eyaleti Gansu'da 120 siloluk bir silah deposunun daha inşaat halinde olduğu açıklanmıştı.

Böylece Çin'in dünyadan gizli nükleer silah ürettiği ve depoladığı sadece bir ay içinde iki kez ortaya çıkarılmış oldu. FAS raporuna göre bu iki yayın Çin'in nükleer genişlemesinin bugüne kadarki en açık kanıtı haline gelmiş oldu.

CNN, son raporla ilgili olarak Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına ulaştı. Bu iki bakanlık daha önce Gansu bölgesindeki tesis için 'Rüzgar Çiftliği' demiş ancak bu iddia Pekin tarafından doğrulanmamıştı.

Merkezi Canberra olan Çin Siyaseti Merkezi'nin Direktörü Adam Ni konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iki deponun ortaya çıkmasının Çin'in nükleer hedefleri konusunda şüpheye yer bırakmadığını ve bunun çoğu analistin tahmininden erken gerçekleştiğini ifade ediyor.

Uydu fotoğraflarının analizine göre, Çin çölde 100'den fazla füze silosu inşa ediyor. Araştırmacılar bu durumun ülkenin nükleer kapasitesinin olası bir genişlemesine işaret ettiğini söylüyor.

Analistler, genişlemenin “endişe verici bir gelişme” anlamına geldiği konusunda uyardılar ancak aynı zamanda büyük nükleer güçler arasında silahsızlanma konusunda gerginliğe dikkat çekerek 'en kötü senaryoya' karşı dikkatli olunması çağrısında bulundular.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından CNN'e verilen demeçte bu durumun 'Derin endişe verici' olduğu belirtilirken elde edilen görüntülerin aynı zamanda 'Çin'in gerçek niyetini de ortaya çıkardığı'nın altı çiziliyor.









Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor