ABD'den şoke eden iddia: Çin rakiplerini felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyor!

Haberin Devamı

Amerika, Çin'in Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve akademiye bağlı 11 araştırma enstitüsüne 'beyin kontrol silahları' da dahil olmak üzere silahlı kuvvetleri desteklemek için biyoteknoloji kullandıkları için yaptırım uygulama kararı aldı.



Çin Askeri Bilimler Akademisi ve bağlı kuruluşları artık varlık listesinde yer alıyor, yani Amerikan firmaları lisans olmadan onlara mal ihraç edemez veya transfer yapamaz.



Çin enstitülerini kara listeye alan Ticaret Departmanı, silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak 2019'da kaleme alınan bir askeri belge Pekin'in neyi başarmaya çalıştığına dair ipuçları veriyor.

Washington Times'ın ele geçirdiği rapora göre, Çin rakiplerini öldürmek yerine, düşmanın direnme iradesine saldırarak rakibini kontrol ya da felç etmeye odaklı teknolojiler geliştiriyor.



GEN DÜZENLEME, İNSAN PERSORMANSINI ARTIRMA, BEYNİ PROGRAMLAMA



FT'ye konuşan bir yetkili, Çin'in geliştirmeye çalıştığı teknolojinin gen düzenleme, insan performansını artırma ve beyin programlamayı içerdiğini söyledi.

UYGUR TÜRKLERİ ÜZERİNDE KULLANABİLİRLER

Haberin Devamı

Çin'in etnik azınlık Uygur Müslümanları da dahil olmak üzere kendi vatandaşları üzerinde kontrolü sürdürmek için bu tür silahları kullanacağına dair endişeler olduğunu belirten ABD ticaret sekreteri Gina Raimondo şunları söyledi;

“Ne yazık ki Çin Halk Cumhuriyeti, halkı üzerinde kontrol sağlamak ve azınlık grupları bastırmak için bu teknolojileri kullanmayı seçiyor. Tıp bilimini ve biyoteknik yeniliği destekleyen ABD teknolojilerinin ABD ulusal güvenliğine aykırı kullanımlara yönlendirilmesine asla izin veremeyiz.”

ÜRETİLEN KOVİD AŞISI ENDİŞELERİ ARTIRDI



Merkezi Pekin'de bulunan Askeri Tıp Bilimleri Akademisi şu anda bir koronavirüs aşısının geliştirilmesinde aktif olarak çalışıyor. Ancak ABD, Çin'deki sivil ve askeri araştırmalar arasındaki bağlantılardan giderek daha fazla endişe duyuyor.

Gözden Kaçmasın Çin'den tartışılacak idam kararı Haberi görüntüle

UYGUR TÜRKLERİ KAMPLARDA HAPİS

Hak uzmanları, tanıklar ve ABD hükümeti, bir milyondan fazla Uygur'un İslami kültürel geleneklerini kökünden kazımak amacıyla kamplarda hapsedildiğini söylüyor.

ABD, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı kampanyayı 'soykırım' olarak nitelendirdi ve gelecek yıl düzenlenecek Pekin Kış Oyunları'nı resmi olarak boykot etmeyi planlıyor.