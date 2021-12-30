ABD'den şoke eden iddia: Çin rakiplerini felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İçişlerinden yılbaşı genelgesi 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı' genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Yaptıkları dehşete düşürdü Bu silah resmen cehennemi yaşatıyor...Yaptıkları dehşete düşürdü! Bu silah resmen cehennemi yaşatıyor...#ABD
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Canlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar Şu anda taşkın başladı daha da artacakCanlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar! 'Şu anda taşkın başladı daha da artacak'#Meteoroloji
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
Katil babadan şok mektup... Mecburdum Yılan DNAsı taşıyorlardıKatil babadan şok mektup... 'Mecburdum! Yılan DNA'sı taşıyorlardı' #Qanon
Belgeler sızdı... Büyük kriz Maaşı dudak uçuklattıBelgeler sızdı... Büyük kriz! Maaşı dudak uçuklattı#ABD
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Altın bu yıl parlamadı İşte 2022 altın fiyatı senaryolarıAltın bu yıl parlamadı! İşte 2022 altın fiyatı senaryoları#Altın Fiyatları
ABDye soğuk duş, Çin zaferini ilan etti Yetkili isim uyardı: Son 10 yıl...ABD'ye soğuk duş, Çin zaferini ilan etti! Yetkili isim uyardı: Son 10 yıl...#ABD
Kim Jong Un adeta eridi Son hali görenleri şaşırttı...Kim Jong Un adeta eridi! Son hali görenleri şaşırttı...#Kim Jong Un
PKKnın paralel Diyanet yapılanması DİAYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nın paralel Diyanet yapılanması' 'DİAYDER' iddianemesi kabul edildi!#DİAYDER
Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacakPrens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak#Prens William
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den şoke eden iddia: Çin rakiplerini felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyor!

#ABD#Çin#Yaptırım
ABDden şoke eden iddia: Çin rakiplerini felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyor

ABD, Çin'in rakiplerini öldürmek yerine felç etmek için kullanılabilecek 'beyin kontrol silahları' geliştirdiğini iddia ederek Çin'in Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve akademiye bağlı 11 araştırma enstitüsüne yaptırım uygulama kararı aldı. Yetkililer söz konusu silahların Uygur Türkleri üzerinde kullanılmasından endişeli...

Haberin Devamı

Amerika, Çin'in Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve akademiye bağlı 11 araştırma enstitüsüne 'beyin kontrol silahları' da dahil olmak üzere silahlı kuvvetleri desteklemek için biyoteknoloji kullandıkları için yaptırım uygulama kararı aldı.  

Çin Askeri Bilimler Akademisi ve bağlı kuruluşları artık varlık listesinde yer alıyor, yani Amerikan firmaları lisans olmadan onlara mal ihraç edemez veya transfer  yapamaz.

ABDden şoke eden iddia: Çin rakiplerini felç etmek için beyin kontrol silahı geliştiriyor
Çin Askeri ve Tıp Bilimleri Akademisi

RAKİPLERİNİ ÖLDÜRMEK YERİNE FELÇ EDECEK

Çin enstitülerini kara listeye alan Ticaret Departmanı, silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak 2019'da kaleme alınan bir askeri belge  Pekin'in neyi başarmaya çalıştığına dair ipuçları veriyor. 

Washington Times'ın  ele geçirdiği rapora göre, Çin rakiplerini öldürmek yerine, düşmanın direnme iradesine saldırarak rakibini kontrol ya da  felç etmeye  odaklı teknolojiler geliştiriyor.

GEN DÜZENLEME, İNSAN PERSORMANSINI ARTIRMA, BEYNİ PROGRAMLAMA

FT'ye konuşan bir yetkili, Çin'in geliştirmeye çalıştığı teknolojinin gen düzenleme, insan performansını artırma ve beyin programlamayı içerdiğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Çine kötü haber ABD tasarıyı onayladıÇin'e kötü haber! ABD tasarıyı onayladıHaberi görüntüle

UYGUR TÜRKLERİ ÜZERİNDE KULLANABİLİRLER

Haberin Devamı

Çin'in etnik azınlık Uygur Müslümanları da dahil olmak üzere kendi vatandaşları üzerinde kontrolü sürdürmek için bu tür silahları kullanacağına dair endişeler olduğunu belirten ABD ticaret sekreteri Gina Raimondo şunları söyledi;

“Ne yazık ki Çin Halk Cumhuriyeti, halkı üzerinde kontrol sağlamak ve azınlık grupları bastırmak için bu teknolojileri kullanmayı seçiyor. Tıp bilimini ve biyoteknik yeniliği destekleyen ABD  teknolojilerinin  ABD ulusal güvenliğine aykırı kullanımlara yönlendirilmesine asla izin veremeyiz.”

ÜRETİLEN KOVİD AŞISI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Merkezi Pekin'de bulunan Askeri Tıp Bilimleri Akademisi şu anda bir koronavirüs aşısının geliştirilmesinde aktif olarak çalışıyor. Ancak ABD, Çin'deki sivil ve askeri araştırmalar arasındaki bağlantılardan giderek daha fazla endişe duyuyor.

Gözden Kaçmasın

Çinden tartışılacak idam kararıÇin'den tartışılacak idam kararıHaberi görüntüle

UYGUR TÜRKLERİ KAMPLARDA HAPİS

Hak uzmanları, tanıklar ve ABD hükümeti, bir milyondan fazla Uygur'un İslami kültürel geleneklerini kökünden kazımak  amacıyla kamplarda hapsedildiğini söylüyor.

ABD, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı kampanyayı 'soykırım' olarak nitelendirdi ve gelecek yıl düzenlenecek Pekin Kış Oyunları'nı resmi olarak boykot etmeyi planlıyor.

Gözden Kaçmasın

Uzay yarışında işler kızışıyor...Çin ABDyi solladıUzay yarışında işler kızışıyor...Çin ABD'yi solladı! Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Çin#Yaptırım

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson