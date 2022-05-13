ABD'den silah kaçakçılığı itirafı: Sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Todd Robinson, Meksika’yı ziyareti sırasında ABD’nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar ile bir araya geldi. Meksika’nın California eyaleti sınırındaki uyuşturucu çeteleri tarafından açılan bir yeraltı tünelini inceleyen Müsteşar Robinson, önemli açıklamalarda bulundu.
"SORUMLULUĞUMUZU KABUL ETMELİYİZ"
Robinson, halkın refahını olumsuz etkileyen uyuşturucu ve silahlı şiddet sorunlarının Meksika’ya olduğu gibi ABD’ye de zarar verdiğini vurguladı. California sınırı yakınlarında 200’den fazla tünelin tespit edildiğine dikkat çeken Robinson, her iki ülkenin bu tünellerin kaldırılması için ortak çalıştıklarını söyledi. Robinson konuşmasında İspanyolca, “ABD olarak bizler, sınırımızdan güneye yapılan silah kaçakçılığı ve kara para aktarımı konusunda sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz” diyerek, Meksika’ya silah geçişinin ciddi boyutlara ulaştığını, bu nedenle kolluk kuvvetlerine bu sorunla mücadelede Meksikalı meslektaşları ile işbirliği yapma emri verildiğini ifade etti.