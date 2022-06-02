Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD’den Rusya’yı kızdıran hamle

#ABD Başkanı Biden#Rusya#HIMARS Roketatar
ABD’den Rusya’yı kızdıran hamle

ABD Başkanı Biden kararını değiştirerek Rus topraklarının hedef alınmaması koşuluyla Ukrayna’ya gelişmiş HIMARS roketatar sistemlerini sevk etme kararı aldı. Rusya, ‘Ukrayna’yı silah deposuna çevirdiniz’ diyerek Batı’ya tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Kiev yönetimine silah yardımına yaklaşık iki hafta ara veren ABD, Moskova ile ihtilaf olasılıklarını değerlendirdikten sonra Rus topraklarının vurulmaması koşuluyla Ukrayna’ya gelişmiş silah sistemleri sevkiyatını yeniden başlatma kararı aldı. ABD’nin sağlayacağı roketatar sistemi “HIMARS” sayesinde Donbas cephesinde kuvvet dengesinin Ukrayna lehine değişmesi bekleniyor.

BIDEN SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Ukrayna’ya silah yardımına devam edeceğini iki farklı açıklamayla duyurdu. İlk önce “Ukrayna’ya silah vereceğiz, ancak gelişmiş füze sistemleri göndermeyi düşünmüyoruz” diyen Biden, birkaç saat sonra kendi sözlerini düzelterek, “Ukrayna’ya gelişmiş füze sistemleri verilecek. Yalnız bu füzelerin Rusya topraklarına karşı kullanılmaması hususunda Kiev yönetiminden garantiler alacağız” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

ABD’den Rusya’yı kızdıran hamle


DAHA UZUN MENZİLLİ

Ukrayna’ya yapılacak 700 milyon dolarlık yeni silah yardım paketinde ilk göze çarpan 80 kilometre menzilli ve uydu güdümlü olan “HIMARS” çoklu roketatar sistemi. Her bir batarya aynı anda 6 adet füze fırlatarak 10 futbol sahası büyüklüğündeki alanda bulunan düşman güçlerini etkisiz hale getirme özelliği taşıyor. ABD’nin vereceği “HIMARS”, Rusya’nın kullandığı “Smerç” sisteminden 20 kilometre daha uzak mesafeyi vurabiliyor. Böylece Donbas cephesine yerleştirilecek yeni Amerikan silahı, Ukrayna kuvvetlerine taarruz başlatma imkânı tanımış olacak.

KREMLİN ÖFKELENDİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’ye tepki göstererek “Silahın kullanımında şartlısı şartsızı olmaz. Silah silahtır. ABD’nin attığı yeni adım Rusya ile ABD arasında doğrudan çatışma çıkması ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekât başlattığı günden bu yana başta ABD olmak üzere Batılı devletler ülkeyi silah deposuna çevirdi. Son Ukrayna vatandaşı ölene kadar savaşın sürmesini istediklerini ortaya koyuyorlar” açıklamasını yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Başkanı Biden#Rusya#HIMARS Roketatar

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para