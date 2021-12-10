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ABD'den Rusya'yı kızdıracak sözler

#Jen Psaki#ABD#Rusya
ABDden Rusyayı kızdıracak sözler

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Biden-Putin, Biden-Zelenskiy görüşmelerini ve Rusya’nın sınırdaki faaliyetlerini değerlendirdi. Psaki, “Ruslar, dünya çapında yanlış bilgi sağlama yollarıyla da tanındıkları için, retorik gerilim yaratmalarıyla bilinirler” dedi.

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Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, Rusya’nın sınırlarındaki askeri faaliyetlerini ‘saldırgan’ olarak nitelendirdi ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede ifade ettiği, ‘olası saldırı durumunda’ alınacak ekonomik yaptırım kararlarını ve önlemleri hatırlattı. Psaki, “Ruslar, dünya çapında yanlış bilgi sağlama yollarıyla da tanındıkları için, retorik gerilim yaratmalarıyla bilinirler. Buradaki saldırganlığın Rus tarafında olduğunu biliyoruz. Askeri yığınak da Rus tarafında” dedi.

Psaki, olası saldırı durumunda, Rusya’yı bekleyen sonuçların olduğunu belirterek, “Sonuçlarının olacağını, önemli ve ağır olacağını Başkanımız net bir şekilde aktardı. Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla koordineli olacağız” ifadelerini kullandı.

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#Jen Psaki#ABD#Rusya

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