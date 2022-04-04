ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Biden'dan Putin'e: Savaş suçlusu, yargılanmalı

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Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesi ile dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bucha'da elleri arkadan bağlanmış yüzlerce sivilin cansız bedeni sokaklara saçılmış bir halde görüntülendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, akşam saatlerinde Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Zelenski, "Yaşananları gördükten sonra Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın katliamına bir tepki de ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

BIDEN'DAN SERT SÖZLER

ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Bucha'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada "Putin bir savaş suçlusu. Bu nedenle bir yargılama talep ediyorum" ifadesini kullandı.

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Gözden Kaçmasın Zelenski katliamın yaşandığı Bucha'da! Haberi Görüntüle

RUSYA'DAN YALANLAMA

Öte yandan, Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Bucha kentinde sivillerin toplu bir şekilde ve işkenceyle öldürüldüğü iddialarına Kremlin’den yalanlama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Konular uluslararası düzeyde tartışılmalı. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM) toplantısında ele alınmalı. Bu girişimin engellendiğini biliyoruz. Diplomatlarımız bu konunun Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınması için yoğun çaba gösterecek. Bu ciddi bir konu” ifadelerini kullandı.