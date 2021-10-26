ABD’den Rusya’ya vize hamlesi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, iki gün önce yayınladığı bildiriyle bundan böyle Rusya topraklarındaki Amerikan diplomatik temsilciliklerinin Rus vatandaşlarına vize vermeyeceğini ilan etti. Amerika’ya gitmek isteyen Rus vatandaşlarına müracaat adresi olarak Polonya başkenti Varşova’daki ABD konsolosluğunu gösterdi. ABD’nin attığı vize hamlesine Rusya tarafından yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, “ABD yönetimi, vize gibi basit formaliteleri dahi kullanmaktan çekinmiyor. Yakılan köprülere bir yenisini ekledi. Amerika’yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımıza resmen sadistçe davranıyorlar” tepkisini gösterdi. ABD ile Rusya arasında vize krizi patlak vermeden önce Rusya hamle yapmıştı. Amerika’nın Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde Rus vatandaşlarının çalıştırılmasına yasak getirmişti. Moskova’nın bu kararının ardından Amerikan temsilciliklerinde çalışan yüzlerce kişi işinden olmuştu.