ABD’den Rusya’ya toplama kampı suçlaması

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ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield 1.6 milyon insanın Ukrayna’nın Rusya kontrolündeki bölgelerine ya da Rusya’ya zorla gönderildiğini iddia ederek, BM’nin bu bölgelere tam erişimini talep etti. Rusya cephesi ise suçlamaları reddederek Ukraynalıların bu bölgelerde “özgür ve gönüllü” olarak yaşadıklarını savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de günlük basın toplantısında iddiayı yineleyerek, “Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda ve Rusya’nın batısında binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve bazen istismar ettiği toplama kampları olduğuna ilişkin elimizde istihbarat var” dedi.

SÜRPRİZ ZİYARET

Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu Blinken’ın savaşın başından bu yana ikinci Kiev ziyareti olurken, ABD’li bakanın güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan ziyareti Ukrayna’nın karşı saldırıya başladığı dönemde yapmak istediği bildirildi.