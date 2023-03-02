ABD’den Rusya’ya nükleer yanıt: ‘Kıyamet uçağı’ Avrupa’ya yollandı

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Rusya’nın Ukrayna savaşı gölgesinde ABD ile aralarındaki nükleer silahların denetlenmesini öngören ‘Yeni START’ anlaşmasını tek taraflı askıya alma kararının ardından karşı hamle yapan Washington, nükleer savaşta uçan komuta merkezi olarak kullanılan “Kıyamet Günü” uçağını Avrupa’ya gönderdi. Joe Biden yönetiminin bu adımı, Washington yönetiminin Rusya’nın nükleer çatışma tehdidine karşı bir hamle olarak değerlendirildi.

İZLANDA’YA KONUŞLANDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) elindeki 16 adet “Kıyamet Günü” uçaklarından birinin dün İzlanda’daki askeri havalimanlarından birine iniş yaptığını açıkladı. Avrupa’daki Amerikan komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıyamet Günü uçağı olarak bilinen E-6B Mercury, Amerika’nın Avrupa’daki sorumluluk bölgesinde faaliyet yürütmek üzere İzlanda’ya gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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KOORDİNASYON MERKEZİ

Amerikan Boeing şirketi tarafından üretilen ve Boeing-707 yolcu uçağı baz alınarak tasarlanan “E-6B Mercury” uçağı silah olarak sadece uçaksavar sistemleri taşımasına rağmen, olası bir nükleer savaşta stratejik öneme sahip. Uçakta bulunan bir dizi gözlem ve haberleşme aygıtı sayesinde ABD’nin karada, havada ve denizde tüm stratejik ve taktik askeri birlikleriyle sürekli irtibatta kalması sağlanıyor. Uçakta bulunan sistemler ayrıca uzaktan verilen komutla karada konuşlanan kıtalararası füzeleri dahi ateşleme kabiliyetine sahip. Beş kişilik mürettebatla 17 askeri operatör tarafından yönetilen uçak, Pentagon ile sürekli bağlantı halinde.

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HAFTALARCA UÇABİLİR

Avrupa’ya gönderilen E-6B Mercury tipi uçak 2000’li yıllarda üretilerek görevine başlamıştı. 155 ton yükle havalanma kapasitesi olan dört motorlu uçağın menzili yaklaşık 12 bin kilometre. Uçak, havada yakıt ikmali yapılması durumunda ise haftalarca seyre devam edebiliyor. (Nerdun HACIOĞLU)

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İKİ ÜLKENİN NÜKLEER GÜCÜ NE DURUMDA

- RUSYA: Moskova’nın 2018 yılı verilerine göre elinde 1420 stratejik nükleer başlık bulunuyor. Bunlardan 517 başlık taşıyıcı füzelere yüklü vaziyette. Geri kalan başlıklar ise pasif konumda.

- ABD: Washington’un elindeki nükleer başlık sayısı 1900 civarında. Nükleer başlıkların büyük bölümü, yani 1550 adedi kıtalararası füzelere monte. 300 kadar nükleer bomba da bombardıman uçaklarıyla hedefe ulaştırılmak üzere tasarlanmış durumda.

ABD: RUSYA BU YARIŞI KALDIRAMAZ

- Pentagon Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşar Colin Kahl, Moskova’nın sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek durumda olmadığını söyledi. Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde Ukrayna’ya verilen silahların denetimlerine ilişkin oturumda konuşan Kahl, Moskova yönetiminin Yeni START anlaşmasını askıya almasına ilişkin bir soruyu değerlendirirken, Rusya’nın anlaşmadan çekilmek yerine askıya almasını “ilginç” olarak niteledi. “Dürüst olmak gerekirse Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek pozisyonda değil. Özellikle de savaşın orduya getirdiği yük, ihracat kontrollerine yönelik yaptırımları dikkate aldığımızda bunun için paraları yok” ifadelerini kullanan Kahl, bunun, Rusya lideri Vladimir Putin’in manşet üretme yöntemi olduğunu düşündüğünü söyledi.