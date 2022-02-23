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ABD'den Rusya'ya net uyarı: Saldırganlık artarsa yaptırım da artacak!

#Blinken#RUSYA#Ukrayna
ABDden Rusyaya net uyarı: Saldırganlık artarsa yaptırım da artacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Luhansk'ın tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak bölgeye asker sevk etme kararına ilişkin, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırırsa yaptırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

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Rusya'nın dünya kamuoyunu alarma geçiren Ukrayna kararının yankıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken temaslarda bulunmak üzere Washington'a gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanıma ve bölgeye asker sevkiyatı yapma kararına atıfta bulunan Blinken, "Haftalardır dünyayı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırı için seferber olduğu konusunda uyarıyoruz. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse ABD ve müttefiklerinin tepkilerinin ciddi sonuçlar doğuracağını söylemiştik" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLARIMIZI GENİŞLETECEĞİZ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Donetsk ve Luhansk ile Rusya'ya yönelik uygulanacağını açıkladığı yaptırımları hatırlatan Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırırsa yaptırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Biden'ın açıkladığı üzere ABD'nin müttefiklerine yönelik herhangi bir muhtemel Rusya saldırısına karşı NATO'nun doğu kanadına ek kuvvetler göndereceklerini vurgulayan Blinken, Putin'in Ukrayna sınırına 150 bin askeri iyi niyetli tatbikatlar için göndermediğine dikkat çekti. Yaşanan gelişmeleri "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa güvenliği için en büyük tehdit" olarak niteleyen Blinken, "Ukrayna tehlikede. Başkan Putin, Avrupa'da ve dünyada on yıllardır barışı koruyan yasaları ve ilkeleri bariz ve şiddetli bir şekilde çiğniyor" diye konuştu.

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LAVROV GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİM

Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel güvenlik hakkındaki endişelerini paylaşmak üzere görüşme kararı aldıklarını hatırlatan Blinken, Rusya'nın son adımı nedeniyle ABD müttefikleri ile istişarede bulunarak Lavrov ile görüşmesini iptal ettiğini söyledi. Kararını Lavrov'a bildirdiğini kaydeden Blinken, "Rusya, gerilimi düşürme ve diplomatik bir çözüm bulma konusunda ciddi olduğuna dair uluslararası topluma güven vermek için kanıtlanabilir adımlar atmaya hazırsa, ABD ve şahsen ben her daim diplomasiye bağlı kalacağız. Ancak Rusya'nın çatışma ve savaş yolunda ilerlemesini hızlandırırken aynı zamanda göstermelik diplomasi iddiasında bulunmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

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YAPTIRIMLARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, Putin'in adımının Minsk Protokolü'nü etkisiz kıldığını ve dünya düzenine saldırı anlamı taşıdığını vurguladı. "Rusya'nın hareketi uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı yeni bir saldırganlık eylemidir" diyen Kuleba, Biden'ın açıkladığı yaptırımlara atıfta bulunarak, "Memnuniyetle karşılıyoruz. Dünya, Rusya'yı şimdiye kadar işlediği ve işlemeyi planladığı suçlardan cezalandırmak için tüm ekonomik gücüyle yanıt vermeli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gerilimi azaltmak için ABD, AB ve NATO ile diplomatik çabalarına devam edeceğinin altını çizen Kuleba, buna rağmen muhtemel her türlü gelişmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

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