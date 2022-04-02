ABD’den Rusya’ya kıtalararası balistik füzeyle mesaj!

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Minuteman III Kıtalararası balistik füze denemesi ABD tarafından önce ertelendi sonrasında ise tamamen iptal edildi. Verilen bu kararın ise gerçekte Rusya’ya bir mesaj olduğu konuşuluyor.

ABD Hava Kuvvetleri sözcülüğünden yapılan açıklamada iptal kararının Rusya ve ABD arasında yükselen nükleer tansiyonu düşürme amacı taşıdığı söylendi.

Rus lider Vladimir Putin şubat ayında potansiyel bir nükleer savaş durumuna hazırlıklı olabilmek adına ülkesinin nükleer güçlerinin alarm durumuna geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

NEDEN İPTAL ETTİLER?

ABD yönetimi füze denemesini ertelediğinde yetkililer bu durumla ilgili risk hesaplarının iyi yapılması ve yanlış adımlar atılmaması konusunda uyarılar yapmıştı. İptal edilen denemenin yılın ilerleyen aylarında gerçekleşebileceği açıklandı.

ABD'nin kıtalararası balistik füze denemelerinden bir kare

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Bu kritik kararın, Moskova yönetiminin ‘Avrupa ile olan Batı sınırlarını’ askerî açıdan güçlendirmeye karar verdiğini açıklamasından hemen sonra alınması dikkat çekti. ABD kıtalararası balistik füze denemesinin erteleme kararını da 2 Mart’ta, Putin nükleer alarm açıklamasını yaptıktan sonra almıştı.

Washington yönetiminin o günlerde yaptığı açıklamalarda iki ulus için de risklerden ve düşürülmesi gereken tansiyondan bahsediliyordu. Öte yandan yetkililer bu durumun testin tamamen iptaliyle ilgili olmadığının altı çizilmiş, sadece erteleme yapılacağı söylenmişti.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek, dün yaptığı açıklamada LGM-30G Minuteman III füzesinin denemesinin iptalinin erteleme ile aynı gerekçeye sahip olduğunu belirtti ancak ülkesinin stratejik güçlerinin hazırlıklı olma durumu konusunda güven içinde olduklarının altını çizdi.

Neredeyse 10 bin kilometrelik mir menzili olan kıtalararası balistik füze aynı zamanda nükleer kapasitesine de sahip. Saatte 25 bin kilometreye yakın bir hıza ulaşan bu silah ABD’nin stratejik silahları arasında en önemlilerinden biri olarak gösteriliyor. Kuzey Kore'nin füze denemeleri ABD tarafından kınanıyor ve ülkeye sıkı yaptırımlar uygulanıyor

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PENTAGON: SORUN YOK

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu hamleden çok hoşnut olmadığı belirtecek şekilde ‘kısıtlama’ sözcüğünü kullanmış, ABD’nin bu hamlelerine karşın Putin’in sınırlarına vakum ve misket bombaları yerleştiriyor olabileceği ihtimalinden söz etmişti.

Krbiy, 2 Mart’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında “Bu adım hazırlıklı olmamız konusunda atılmış bir geri adım değildir. Bizim nükleer kapasitemizi güvenilir tutmaktaki rutin aktivitelerimizden bir ayrılış da söz konusu değildir.” sözleriyle durumu açıklamış ve “Bu kararı hafife almıyoruz ve bunun sorumlu bir nükleer güç olduğumuzun kanıtı olduğunu düşünüyoruz” demişti.

Rusya’nın tehditlerine rağmen ABD’li yetkililer Washington’un nükleer alarm seviyesinin değiştirilmesine gerek olmadığını söylediler. Öte yandan uzmanlar kıtalararası balistik füze denemesinin yanlış algılanabileceğini belirtiyor.

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Bu akılalmaz uzunlukta bir menzile sahip füzeler yer altı depolarında fırlatma ekiplerinin sürekli başlarında nöbet tutmasıyla korunuyor.

Bu erteleme ve iptal kararları ABD’de özellikle muhalefetteki cumhuriyetçi senatörler tarafından tepkiyle karşılandı.

"TEK İPTAL BİR ŞEY İFADE ETMEZ"

Füze uzmanı akademisyen Jeffrey Lewis “Füze denemeleri değerli ancak büyük resim içinde bir tek denemenin ertelenmiş ya da iptal edilmiş olması çok dramatik değişikliklere sebep olmayacaktır” derken Minuteman III füzesinin son derece güvenilir olduğunu da altını çizdi.

Rusya ve ABD, Soğuk Savaş döneminden beri dünyanın en çok nükleer savaş başlığı bulunduran iki ülkesi. Bu durum uzun yıllardır dünyanın Batı ve Rusya bloku olarak ikiye ayrılmış bir şekilde algılanmasına sebep oluyor.

Rusya mühimmatlarını neredeyse tüketmiş durumda

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Öte yandan birçok kaynak Rusya’nın tükenen mühimmatını yenilemekte zorlandığını; birçok Rus askeri mühimmatın Ukrayna’da üretildiği için ülke içinde büyük sıkıntı yaşanmaya başladığını duyuruyor.

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RUSYA UKRAYNA'YA MUHTAÇ!

Ukrayna önceki yıllarda Rusya için Cruise füzeleri, helikopter motorları ve savaş jeti yedek parçaları üretiyordu. Ayrıca Rus tanklarının ateşleme kontrol sistemleri de Ukrayna tarafından üretiliyordu.

Şimdi Rusya, Ukrayna’nın artık üretmeyeceği bu parçaları uluslararası yaptırımlar süresince nasıl elde edeceğini kara kara düşünüyor…

Savaşın başından beri Rusya 143 uçak, 131 helikopter, 625 tank ve 316 topçu mangası kaybetti. Bu kayıpların yanında en az bin 100 füze fırlatan ülkenin bu kayıp ve harcamaları nasıl yerine koyacağı büyük bir soru işaretine dönüştü.