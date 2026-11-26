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İngiliz Financial Times’ın (FT) haberine göre, Beyaz Saray son aylarda yürüttüğü “yatırım karşılığı barış” formülünü rafa kaldırdı. Son aylarda Kremlin’i masaya çekmek için enerji, havacılık ve madencilik alanlarında işbirliği önerileri gündeme getirilmişti. Bu kapsamda ABD şirketlerinin Rus petrol ve titanyum projelerine yatırım yapması ile Avrupa’ya boru hattı üzerinden gaz akışının yeniden başlatılması planlanıyordu. Ancak Moskova’nın bu önerilere ilgisinin azalması ve kasım ayı başında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan son müzakerelerde tavizsiz tutumunu sürdürmesi üzerine Washington strateji değişikliğine gitti. Habere göre, Kremlin’in olası bir barış anlaşmasının yaptırımları zaten hafifleteceğini öngörerek toprak taleplerinde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Yeni dönemde müzakerelerin ekonomik teşvikler yerine “barış karşılığı toprak” ve güvenlik garantileri odağında şekilleneceği ifade edildi.