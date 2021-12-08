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ABD'den Rusya'ya gözdağı: Yaptırımları uygulamaya hazırız

#ABD#Rusya#Yaptırım
ABDden Rusyaya gözdağı: Yaptırımları uygulamaya hazırız

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine yönelik endişeler hakkında açıklama yapan ABD'li Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, işgal durumunda ABD'nin Rusya'ya "2014 yılında uygulamadığı yaptırımları uygulayacağını" söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında fazla sayıda askeri güç bulundurması ve ülkeyi işgal edeceğine yönelik endişeler karşısında ABD'nin tutumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sullivan yaptığı açıklamada, Rus Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusunda "henüz bir karar verdiğine inanmadığını" söyledi.

Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın Putin ile toplantısının ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşme gerçekleştirdiğini ve Perşembe Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

EKONOMİK ÖNLEMLERLE KARŞILIK VERECEĞİZ

Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Beyaz Saray'ın ABD'li ve Avrupalı müttefikleri ile Rusya'ya ekonomik önlemlerle karşılık vereceğini söyledi. Sullivan, ABD'nin herhangi bir beklenmedik durumla başa çıkmaya hazır olduğunu söyleyerek, gerekirse ABD'nin "2014'te Rusya'ya uygulanmadığı yaptırımları gerçekleştireceğini" ifade etti.

Sullivan, işgal durumunda ABD'nin Ukrayna'ya savunma desteği sağlayacağını ve NATO'nun doğu cephesindeki müttefiklerine askeri desteği artıracağını söyledi

Sullivan toplantıyla ilgili olarak, "Başkan Biden'ın bugün yaptığı şey, Rusya işgal etmeyi seçerse, bunun Rusya için sonuçlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktı" dedi. Sullivan, Biden ile Putin arasındaki görüşmeyi "faydalı bir toplantı" olarak nitelendirerek, ABD'nin nerede durduğunu belirtmede ve ilerleyen süreci belirlemede faydalı olduğunu söyledi.

Daha önce Beyaz Saray tarafından yayınlanan Biden ve Putin arasındaki görüşme özetine göre, eğer Rusya işgalde bulunursa ABD'nin buna "ekonomik yaptırımlarla yanıt verecegi belirtildi. Yapılan açıklamada, Biden'ın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediği, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulunduğu aktarıldı.

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#ABD#Rusya#Yaptırım

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