ABD’den Rumlara gaz desteği

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Francis Fannon, Kıbrıs Rum Yönetimi’nde İsrail ve Yunanistan’ın da katılımıyla teknokratlar seviyesinde yapılan enerji toplantısında konuştu. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile önceki gün bir araya gelen Fannon, ABD’nin bu konudaki resmi tutumunu “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Rum Yönetimi) Rum ve Türklerin faydalanacağı sondaj çalışmalarını destekliyoruz” şeklinde ifade etti. Amerikalı müsteşar, Türkiye’nin bölgede ve Kıbrıs çevresindeki sondaj çalışmalarına ilişkin, “İlgili taraflara, bölgede istikrarı bozacak, gerginliği artıracak provokatif eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliğinin ele alındığı toplantıya, Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail ve ABD’den uzmanlar katıldı. Amerikalı Müsteşar Fannon, ‘3+1’ diye tanımladığı çalışma toplantılarında, Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Yunanistan arasında kurulan işbirliğine destek verdiklerini belirtti. Rum kaynakları, Fannon’nun Türkiye ve Mısır’a da ziyaretler planladığını kaydetti.