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Dünya
Haber Giriş: 28.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD’den PKK/YPG’YE Apache’li eğitim tatbikatı

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ABD’den PKK/YPG’YE Apache’li eğitim tatbikatı

ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı kuvvetler DEAŞ’la mücadele programı kapsamında PKK/YPG terör örgütü unsurlarına AH-64 Apache tipi helikopterlerle hedef belirleme ve saldırı eğitimi verdi.

Eğitimi, ABD’nin öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri (CJTFOIR) Sözcüsü Wayne Marotto Twitter hesabından duyurdu.

Marotto, İngilizce ve Kürtçe olarak yaptığı paylaşımında, “CJTFOIR ve YPG’li ortaklarımız DEAŞ’ın tekrar ortaya çıkmaması için yürüttüğümüz operasyonlar kapsamında canlı atış tatbikatı gerçekleştirdi.

CJTFOIR ve YPG, DEAŞ’ın yenilgisinin kalıcı olması için ortak olarak çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. Ortak çabalarımız Kuzeydoğu Suriye’de güvenliği güçlendirmekte ve DEAŞ’ın tekrar ortaya çıkmamasını garanti altına almaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD’den PKK/YPG’YE Apache’li eğitim tatbikatı

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