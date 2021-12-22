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ABD'den Pfizer’ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı

#COVID-19#Koronavirüs#Hap
ABDden Pfizer’ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ilaç şirketi Pfizer’ın antiviral Covid-19 hapı Paxlovid’e acil kullanım izni verdi. FDA’nın ilk onay verdiği Covid-19 hapı, 5 gün boyunca toplam 30 adet şeklinde kullanılacak.

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in korona virüse karşı geliştirdiği antiviral hap Paxlovid’in hafif ila orta şiddette korona virüs hastalığının tedavisi için acil kullanımının onaylandığı duyuruldu.

Hapın 12 yaş ve üstü hastaların kullanabileceği, sadece reçeteyle alınabileceği, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki 5 gün içinde alınması gerektiği ifade edildi. Paxlovid’in "Ritonavir" adı verilen antiviral ilaçla birlikte kullanılacağı vurgulanırken, 5 gün boyunca günde 2 kez olmak üzere (2 adet Nirmatrelvir ve 1 adet Ritonavir) toplam 30 adet hap alınacağı belirtildi. Paxlovid’in bilinen ve potansiyel faydalarının, risklerinden daha ağır bastığı aktarıldı.

Paxlovid, korona virüs hastalarının hastaneye kaldırılacak kadar ağırlaşmadan önce evde kullanmalarına izin verilen ilk antiviral Covid-19 hapı oldu.

"SALGINA KARŞI MÜCADELEDE İLERİYE DOĞRU BÜYÜK BİR ADIM"

FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Patrizia Cavazzoni, "Bugünkü kullanım izni, hap şeklinde olan Covid-19 tedavisini mümkün kıldı. Bu, küresel salgına karşı mücadelede ileriye doğru büyük bir adım" dedi. Cavazzoni, "Bu izin, yeni mutasyonlar ortaya çıktıkça salgında kritik bir zamanda Covid-19 ile mücadele için yeni bir araç sağlıyor ve Covid-19 hastalığında ağırlaşma riski yüksek olan hastalar için antiviral tedaviyi daha erişilebilir kılmayı vaat ediyor" ifadelerini kullandı.

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ABDden Pfizer’ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı

ÇIĞIR AÇAN TEDAVİ, COVİD-19’U TEDAVİ ETME ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRECEK"

Pfizer CEO’su Albert Bourla ise, "Paxlovid’in onaylanması, bilimin 2 yıl sonra bile tüm dünyada yaşamları alt üst etmeye devam eden bu salgını nihayetinde yenmemize nasıl yardımcı olacağına dair başka bir örneği temsil ediyor. Hastaneye yatışları ve ölümleri önemli ölçüde azalttığı gösterilen ve evde alınabilen bu çığır açan tedavi, Covid-19’u tedavi etme şeklimizi değiştirecek ve umarım sağlık ve hastane sistemlerimizin karşı karşıya olduğu bazı önemli baskıların azaltılmasına yardımcı olacaktır" dedi. Bourla, "Pfizer, Paxlovid’in mümkün olan en kısa sürede uygun hastalara ulaşmasına yardımcı olmak için ABD’de teslimata hemen başlamaya hazırdır" şeklinde konuştu.

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KASIM AYINDA FDA’YA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Pfizer, 16 Kasım’da verileri ABD İlaç ve Gıda Dairesi’ne (FDA) göndererek acil kullanım onayı başvurusunda bulunmuştu. ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

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#COVID-19#Koronavirüs#Hap

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