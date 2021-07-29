MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den Peşmergeye bir haftada ikinci askeri yardım
GeriDünya ABD'den Peşmergeye bir haftada ikinci askeri yardım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

ABD'den Peşmergeye bir haftada ikinci askeri yardım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den Peşmergeye bir haftada ikinci askeri yardım

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine bir haftada ikinci kez askeri araç yardımında bulundu.

Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına içerisinde Hummer tipi zırhlı araç ve ambulansların yer aldığı 59 adet askeri araç teslim etti.

Peşmerge Bakanlığına koalisyon güçleri 26 Temmuz'da da 70 civarında yeni araç vermişti. Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görülmüştü.

Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi