ABD'den Peşmerge'ye askeri yardım!
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Peşmerge'ye askeri yardımda bulundu. Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen törenle Peşmerge Bakanlığına 150 askeri araç teslim etti.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.
Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen törenle Peşmerge Bakanlığına 150 askeri araç teslim etti.
Peşmerge güçlerinin envanterine giren araçlar arasında 50 Hummer zırhlı aracın yanı sıra kamyon, yakıt ve su tankerleri de yer aldı.
Peşmerge Bakanlığına koalisyon güçleri 26 Temmuz'da da 70 civarında yeni araç vermişti. Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görülmüştü.
Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekmişti.