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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 18:46 | Son Güncelleme:

ABD'den Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı

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ABD'den Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olması nedeniyle "üzüntü duyduklarını" bildirdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımlanan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Dün Kuzey Irak'ta, terörle mücadele harekatları sırasında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. PKK ile mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve yaralanan askerlere acil şifalar diliyoruz."

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit olmuş, bir asker ise yaralanmıştı.

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