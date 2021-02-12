ABD’den Pekin’e karşı yeni hamle

Savunma Bakanı Lloyd Austin, bakan yardımcıları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve kuvvet komutanları ile bir saat civarında görüşen Biden, daha sonra bakanlık personeline hitap etti. Biden konuşmasında, ABD’nin karşı karşıya olduğu tehlike ve sınamalardan bahsederken, “Bugün Savunma Bakanlığı bünyesinde strateji, operasyonel konsept, kuvvet konumlandırma dahil birçok konuya odaklanacak yeni bir ‘Çin Görev Gücü’nün kurulduğuna ilişkin bilgi aldım” dedi. Biden, sivil ve askerlerden oluşan bu birimin gelecek aylarda Pentagon’a, Çin ile ilgili tavsiyeler sunacağını söyledi. Savunma liderleri ile ulusal güvenlik önceliklerini konuştuklarını ifade eden Biden, askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını ifade etti. Pentagon’dan yapılan açıklamada ise “Çin Görev Gücü’nün ana odağının, Çin’e yönelik politika, program ve süreçlerinin analizi olacağı” kaydedildi.

Lloyd Austin

ÇİN LİDERİ İLE İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

Joe Biden, göreve geldikten yaklaşık 20 gün sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk kez görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden, Pekin’in baskıcı ve adil olmayan ekonomi uygulamaları, Hong Kong’daki baskı, Sincan’daki insan hakları ihlalleri ve Tayvan dahil bölgede artan hak iddialarına ilişkin temel endişelerin altını çizdi” denildi. Açıklamaya göre Biden, Amerikan halkının güvenlik ve refahını koruma noktasındaki kararlılığını dile getirdi. İki lider ayrıca, koronavirüsle mücadele, küresel sağlık güvenliği, iklim değişikliği ve silahların yayılmasını önleme gibi konuları değerlendirdi. Biden’ın Çin ile ilişkilerde Amerikan halkının çıkarlarını gözeterek “pratik ve sonuç odaklı” bir yaklaşım izleyeceği vurgusu da açıklamada yer aldı.

Şi Cinping

Bu arada Washington yönetimi, Pekin’in İngiliz BBC kanalını yasaklama kararını sertçe kınadı. Çin, Uygurlarla ilgili haberi üzerine BBC World News kanalının yayın iznini dün iptal etti. Geçen hafta İngiltere, Çin resmi kanalı CGTN’nin lisansını teknik gerekçeyle iptal etmişti.

‘BLİNKEN-ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ YAKIN’

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önümüzdeki günlerde görüşeceği duyurdu. Önceki günkü basın brifinginde S-400’lere de değinen Sözcü Price, “Politikamız değişmedi: Rus S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız. Rusya’yla bu ciddi boyuttaki ticari işlem, ABD yasaları altında CAATSA yaptırımlarını harekete geçirdi. Türkiye’yi sistemi (S-400) elinde bulundurmamaya çağırdık ve çağırmaya da devam ediyoruz” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu