ABD'den Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara şaşırtan 'telefon' uyarısı

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4 Şubat'ta başlayacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’yle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Birçok batılı ülkenin diplomatik boykot uygulamaya karar verdiği olimpiyatlar bir yandan da koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleşecek ve alınan sıkı önlemler nedeniyle bilet satışlarında bile büyük sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Wall Street Journal'a dayandırılan yeni bir habere göre ise ABD Olimpiyat Komitesi yarışlarda yer alacak sporcularına ilginç ve kritik bir uyarıda bulundu. Buna göre ABD'li sporculardan Pekin'de bulundukları süre boyunca kullan - at telefon kullanmaları bildirildi. İngilizce'de 'Disposable" ya da 'Burner' diye de bilinen ve kullanımı ABD'de oldukça yaygın olan bu cep telefonları içine yüklenen dakika kadar kullanılıp atılan telefonlar olarak biliniyor. Satın alırken kimlik bilgilerinin de verilmesine gerek olmayan bu telefonların, aynı zamanda bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi de zor ve bu sebepten de suçlular ve karanlık işler yapmaya çalışan kişiler tarafından tercih ediliyor.

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ABD Olimpiyat Komitesi'nin geçen aralık ayında da takım sporcularına "İletişim amaçlı kullandığınız her cihaz, yazışma ve online aktivite gözlenebilir. Cihazlarınıza kötü amaçlı yazılımlar yüklenebilir ve bu da gelecekte sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir." uyarısı yaptığı da biliniyor. Bu 'kullan-at' telefon uyarısının da aynı sebepten ve sporcuların kullandıkları cihazlara yüklenebilecek kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmak amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Bu uyarılar ABD'li sporculara yapılan güvenlik uyarılarının sadece küçük bir kısmı.

Toronto Üniversitesi siber güvenlik uzmanlarının yaptığı uyarıya göre Çin'in olimpiyatlar için zorunlu olarak kullandıracağı telefon uygulaması ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Bu uygulamanın Çin tarafından sakıncalı bulunan sözcükleri ya da konuları yasaklayarak kullanılmasına izin vermeyeceği düşünülüyor.

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Bloomberg'de ter alan bir habere göre ise Çin, normal koşullarda ülke içinden erişimin yasak olduğu YouTube ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına erişimin olimpik sporcular için açık olacağını duyurmuştu. Ancak ABD, Avustralya, Belçika, Hollanda ve Kanada gibi ülkeler halka açık wi-fi noktalarından internet bağlantısı almanın olası tehlikeleri karşısında da bilgilendirildi.

Pekin Olimpiyat komitesi ise başka ABD'nin sporcularına yaptığı son uyarı olmak üzere bu tür endişelerin yersiz ve temelsiz olduğunu iddia ediyor. Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından verilen bir seminerde sporculara Çin'de bulundukları süre içinde insan hakları konularında yorum yapmamaları tavsiyesi verildi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki geçen aralık ayında yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle şubat ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurmuştu. Psaki, "Biden yönetimi, Çin’in Sincan'da devam eden soykırımı, insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmi temsilci göndermeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Küresel Sporcular Grubu'nun direktörü Rob Koehler konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sporcuların güvenliği için çok fazla kaynak ayrıldığını düşünmüyorum. O yüzden herkese gidip başarılı şekilde müsabakalara katılmalarını ve fikirlerini evlerine döndüklerinde açıklamalarını tavsiye ediyorum." dedi.