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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 01:28,Son Güncelleme:/

ABD'den Patriot açıklaması

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ABD'den Patriot açıklaması
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Türkiye'nin, ABD'den Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan bir ABD yetkilisi, "Patriot talebi aldığımızı biliyoruz ancak şu anda alınmış bir karar olmadığını anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkili, Ankara'nın talebi tam ne zaman Washington'a ilettiğini belirtmezken, "son zamanlarda" ifadesini kullanmakla yetindi.

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