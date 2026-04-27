Dünya Haberleri

ABD'den Pasifik'te bir tekneye saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 08:35

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, saldırıda narko-terörist olmakla suçlanan 3 erkek şahsın öldürüldüğünü kaydetti.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılarına devam ediyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

'TEKNENİN UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI DOĞRULANDI'

Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

Gözden Kaçmasınİran, ABDye kalıcı ateşkes önerdi: Barış planının detayları netleştiİran, ABD'ye kalıcı ateşkes önerdi: Barış planının detayları netleştiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınJaponyada 6.2 büyüklüğünde depremJaponya'da 6.2 büyüklüğünde depremHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
