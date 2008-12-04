ABD'den Pakistan'a terörle mücadele çağrısı

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD, Pakistan'ın, Mumbai'deki saldırıların ardından Hindistan ile tam bir işbirliği ve iletişim içinde olması gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin bu işbirliğinin yapılmasını garanti altına alınmak için ısrarlı olacağı kaydedildi.



Pakistan'ın terörle mücadele taahhüdüne uymak için ne yapması gerektiğini yönündeki bir soruya karşılık Beyaz Saray sözcüsü Dana Perino, İslamabad'ın, Hindistan ile iletişim hattını açık tutarak tamamen işbirliği ve şeffaflık içinde kararlılıkla hareket etmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.



Perino, bu işbirliğinin sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Hindistan'ın mali başkenti Mumbai'de geçen haftaki eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 170'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Yeni Delhi, Mumbai'deki saldırıların Pakistan topraklarında planlandığı ve Pakistanlı militanlar tarafından yapıldığı yönünde elinde delil olduğunu ileri sürüyor.



