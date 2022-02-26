ABD'den ortalığı karıştıran iddia! 'Rusya Ukraynalı askerleri ailelerini öldürmekle tehdit edecek'

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Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken ABD'li yetkililerden kan donduran bir iddia geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, Rusya'nın Ukraynalı askerleri teslim olmazlarsa ailelerini öldürmekle tehdit edeceğini açıkladı.

UKRAYNALI ASKERLERİ AİLELERİ İLE TEHDİT EDECEKLER

Bakanlık, Rusya'nın tehdidiyle ilgili detayları paylaşmadı ancak Ukraynalıların savaşın ilk gününden beri gösterdikleri "inanılmaz cesareti" öven yetkili, "Elimize geçen bilgiler, Rusya'nın Ukraynalı askerleri teslim olmazlarsa, aile üyelerini öldürmekle tehdit etmeyi planladığını gösteriyor" dedi.

BLİNKEN UYARDI:RUSYA PLAN HAZIRLIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kısa süre önce "Elimizdeki tüm kanıtlar, Rusya'nın Kiev'i kuşatma ve tehdit etme niyetinde olduğunu gösteriyor. Moskova'nın Ukrayna halkına yaygın insan hakları ihlalleri uygulamak için planlar hazırladığına inanıyoruz" uyarısında bulunmuştu.

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UKRAYNALILARI SALDIRGAN OLARAK GÖSTERECEK OPERASYONLAR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da yaptığı açıklamada Rusya'nın insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini yineledi. Kuleba ABD'nin istihbaratına atıfta bulunarak şunları söyledi;

“İstihbarata göre Rusya, Ukraynalıları saldırgan gösterip, sözde insanlık dışı eylemlerle suçlamak için büyük bir sahte bayrak operasyonu planlıyor. Sahte söylemlere güvenmeyin. Ukrayna haklı bir savaşta sadece topraklarını savunuyor. Biz Rusya'nın aksine anaokullarını ve sivilleri hedef almıyoruz” dedi .

"UKRAYNALI ASKERLER TESLİM OLDU" YALANI

ABD'li yetkililer ayrıca Kremlin'in çok sayıda Ukrayna askerinin Rus güçlerine teslim olduğunu öne sürmek için yeni bir dezenformasyon kampanyası başlattığını açıkladı.



Yetkili yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukraynalı askerleri caydırıp, teslim olmaya teşvik etmek için planlar yaptığından endişeliyiz. Elimize geçen bilgiler Moskova'nın Ukrayna birliklerinin geniş çapta teslim olduğuna dair yanlış haberler yayınlayarak bir dezenformasyon kampanyası oluşturduğunu gösteriyor.” dedi.