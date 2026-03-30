ABD'den Orta Doğu'ya 50 bin asker: Trump gözünü İran uranyumuna dikti

Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlığı 50 binin üzerine çıktı. Bölgeye 2.500 deniz piyadesi ve 2.500 denizcinin daha gönderilmesiyle birlikte, ABD’nin askeri gücü normal seviyenin yaklaşık 10 bin üzerine yükseldi.

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la bir aydır süren savaşta atacağı kritik adımı değerlendirdiği bir döneme denk geldi. Ancak birliklerin, hangi görevle konuşlandırıldığı henüz netlik kazanmadı.

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma planı kapsamında bir adayı ya da stratejik bir bölgeyi ele geçirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.

NORMALİN 10 BİN ÜZERİNDE

ABD’nin bölgede Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak, Suriye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te bulunan üslerinde normalde yaklaşık 40 bin asker görev yapıyor. Ancak Trump yönetiminin savaşı tırmandırmasıyla bu sayı 50 bini aştı.

NYT'de yer alan haberde, teknik sorunlar ve yangın gibi aksaklıkların ardından 23 Mart’ta bölgeden ayrılan USS Gerald Ford uçak gemisinde görevli yaklaşık 4.500 askerin bu sayıya dahil olmadığı ifade edildi.

“50 BİN ASKER YETERSİZ”

Pentagon’un, Trump’a ek askeri seçenekler sunmak amacıyla 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 2.000 askeri daha bölgeye sevk ettiği açıklandı. Paraşütçü birliklerin konuşlandığı yer açıklanmadı, ancak İran’a operasyon mesafesinde oldukları ifade edildi.

Askeri uzmanlar ise Washington yönetimine dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Uzmanlara göre, büyük bölümü denizde konuşlu olan 50 bin asker, İran gibi geniş ve karmaşık bir ülkeye yönelik kapsamlı bir kara operasyonu için yetersiz.

Haberde, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 300 binden fazla asker kullandığı ve 2003'teki Irak işgalinde ABD öncülüğündeki koalisyonun yaklaşık 250 bin askerle harekete geçtiği hatırlatıldı.

Yaklaşık 93 milyon nüfusa sahip İran’ın büyüklüğünün ve askeri kapasitesinin göz önüne alındığı haberde, böyle bir operasyonun hem ele geçirme hem de kontrol etme açısından son derece zor olacağı vurgulandı.

İSRAİL BASININDAN URANYUM İDDİASI

İsrail gazetesi Maariv'de yer alan habere göre, bölgeye sevk edilen özel kuvvet komandoları henüz belirli bir göreve atanmış değil.

Maariv, 50 binden fazla askerin yer aldığı bu birliklerin, Hürmüz Boğazı’nın savunmasına destek vermek, Hark Adası’nı ele geçirme operasyonuna katılmak ya da İsfahan’daki nükleer tesislerde yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu bulmaya yönelik görevlerde kullanılabileceğini öne sürdü.

Maariv, bu askeri yığınağın sınırlı bir operasyonun hazırlığı ya da daha büyük bir planın ilk adımı olabileceğini iddia etti.

TRUMP GÖZÜNÜ URANYUMA DİKTİ: YA MASADA VERİLECEK YA ZORLA ALINACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’dan yaklaşık 450 kilogram uranyumun çıkarılmasına yönelik askeri bir operasyon seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

The Wall Street Journal’e konuşan ABD'li yetkililer, Trump’ın bu emri verip vermemeye henüz karar vermediğini ve olası operasyonun ABD askerleri açısından doğuracağı riskleri detaylı şekilde değerlendirdiğini belirtti. Buna karşın, ABD Başkanı’nın İran’ın nükleer silah geliştirmesini tamamen engelleme hedefi doğrultusunda bu seçeneğe genel olarak sıcak baktığı ifade edildi.

Haberde Trump’ın, danışmanlarını İran’a baskıyı artırmaları yönünde teşvik ettiği belirtildi.

ABD basınına konuşan Trump’a yakın bir yetkili, Başkan’ın bu konuda net bir tutum sergilediğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“İranlılar bu materyali elinde tutamaz. Eğer müzakere masasında verilmezse zorla ele geçirilmesi de gündeme gelir.”