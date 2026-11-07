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ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına uyarı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Orta Doğu#Uyarı
ABDden Orta Doğudaki vatandaşlarına uyarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 12:37

ABD, bölgedeki çatışmaların tırmanma ihtimaline karşı Irak, Yemen, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Ürdün ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu Orta Doğu ülkelerindeki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını güncelledi.

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ABD'nin Orta Doğu'daki büyükelçilikleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve kritik altyapıya yönelik saldırılar düzenlediği belirtilerek, çatışmaların hızla tırmanabileceği uyarısında bulunuldu.

Irak, Yemen, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Ürdün ve Lübnan'daki ABD vatandaşlarından, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, hava sahalarının kapatılması ve uçuş iptallerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Açıklamalarda ayrıca, İran ve İran destekli grupların bölgedeki üst düzey ABD'li yetkilileri ve Amerikan kurumlarıyla bağlantılı kuruluşları hedef alabileceği uyarısı yapıldı.

Bölgedeki ABD vatandaşlarına ve bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan kişilere, uçuş durumlarını ilgili hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulunuldu.

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#ABD#Orta Doğu#Uyarı

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