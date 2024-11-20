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ABD'den onay çıktı: Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık silah yardımı

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#ABD#Yardım#Ukrayna
ABDden onay çıktı: Ukraynaya 100 milyon dolarlık silah yardımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 10:20

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay verildiğini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı 1000'inci gününü aşarken ABD'nin, Kiev yönetimine 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığı ifade edildi.

Satışın, Ukrayna'nın güvenliğini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, Kongrenin bu konuda bilgilendirildiği kaydedildi.

 

RUSYA, UKRAYNA'NIN ATACMS FÜZELERİYLE SALDIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

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#ABD#Yardım#Ukrayna

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