ABD'den Nijerya'da ani saldırı: Çok sayıda hedef vuruldu

Haberin Devamı

Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini belirtti.

DEAŞ hedeflerinin "özellikle Hristiyanları hedef aldığını" belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa "bedelinin ağır olacağını söylediğini" ifade etti.

Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısı yaptı.

'DAHA BİRÇOK ÖLÜ OLACAKTIR'

Perşembe akşamı Truth Social hesabından bir mesaj paylaşan Trump, "bu teröristleri daha önce de uyardığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Eğer Hristiyanların katliamını durdurmazlarsa, bunun bedelini ağır ödeyeceklerdi ve bu gece de ödediler. Savaş Bakanlığı, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği gibi, çok sayıda mükemmel saldırı gerçekleştirdi. "Benim liderliğim altında, ülkemiz radikal İslamcı terörizmin gelişmesine izin vermeyecektir. Tanrı ordumuzu korusun ve ölen teröristler de dahil olmak üzere herkese mutlu Noeller diliyorum; Hristiyanlara yönelik katliamları devam ederse daha birçok ölü olacaktır."

'DAA FAZLASI DA GELECEK'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijerya'da (ve başka yerlerde) masum Hristiyanların öldürülmesi sona ermeli." dedi.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik saldırıyı hatırlatan Hegseth, "daha fazlasının da geleceğini" vurguladı.

Hegseth ayrıca, Nijerya hükümetinin desteği ve işbirliği için minnettar olduklarının altını çizdi.

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Trump ve Hegseth'in talimatıyla, "Nijeryalı yetkililerle koordinasyon içinde, Sokoto eyaletinde DEAŞ teröristlerine karşı saldırılar düzenlendiği" kaydedildi.

Haberin Devamı

NİJERYA HÜKÜMETİ İŞ BİRLİĞİ YAPTI

CNN International'ın haberine göre AFRICOM, saldırı sonucu çok sayıda DAEŞ üyesinin öldürüldüğü tahminini paylaştı. Açıklamada, Nijerya hükümetinin operasyonda iş birliği yaptığı bilgisi verildi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun özel danışmanı Daniel Bwala, CNN'e verdiği demeçte, "ABD ve Nijerya terörizmle mücadelede aynı görüşte" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

TRUMP'IN NİJERYA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceğini söylemişti.

Haberin Devamı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını aktarmıştı.