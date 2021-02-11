ABD’den Myanmar’da darbeci askerlere yaptırım kararı

ABD’nin Myanmar’a askeri yardımları askıya alınırken, Myanmarlı ordu komutanlarının, bu ülkenin ABD’deki 1 milyar dolarlık mal varlığına erişimi de engellendi. Orduyu, tutuklu siyasileri derhal serbest bırakmaya çağıran Biden, ilave önlemler alabileceklerini de kaydetti.

HALK SOKAKLARDA

Myanmar’da ordu, Aung San Suu Çii’nin birinci çıktığı seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek 1 Şubat’ta darbe ile sivil yönetimi devirmiş, siyasetçileri tutuklamıştı. İnternet erişimi ve bankacılık faaliyetlerinin askerlerce kısıtlandığı 54 milyon nüfuslu ülkenin pek çok kentinde halk, darbe karşıtı protesto gösterileri düzenliyor. Görgü tanıkları, polisin sert müdahalesine karşın ülkenin en büyük kentleri Yangon ve Mandalay’da gerçekleştirilen dünkü protestolara onbinlerce kişinin katıldığını aktardı. Askeri yönetim ise göstericileri “demokrasiyi yok etmekle” suçladı. Bu arada bazı bölgelerde polisin de eylemcilere destek verdiği görüldü.